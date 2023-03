Palandri inaugura il suo comitato "E’ il momento di voltare pagina"

Un comitato nel cuore commerciale di Poggio a Caiano: è quello di Riccardo Palandri, candidato sindaco del centrodestra, che domenica pomeriggio ha inaugurato la sede in via Garibaldi. La coalizione di centrodestra affronterà i 55 giorni che mancano al voto con due presidi sul territorio, entrambi ben visibili: il comitato di Fratelli d’Italia dei Comuni Medicei in largo Mazzei e appunto la sede del candidato civico, visitata da tante persone nonostante il cattivo tempo.

"Voglio ringraziare – ha detto Palandri – i numerosissimi cittadini che hanno partecipato all’inaugurazione di questo comitato elettorale e che con il loro calore hanno dimostrato la fiducia in me e nel cambiamento che propongo e che intendo realizzare dal 16 maggio".

Oltre agli esponenti locali della coalizione di centrodestra che sfida il sindaco uscente Francesco Puggelli erano presenti al taglio del nastro gli onorevoli Erica Mazzetti e Chiara La Porta, rispettivamente di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Gabriele Borchi per Forza Italia, Giovanni Sardi per FdI.

La coalizione adesso è al lavoro per la stesura del programma che verrà poi presentato a breve a tutti i cittadini con l’obiettivo di conquistare il Comune. In questi giorni peraltro non sono mancati gli scontri con il sindaco Pugglli, candidato del centrosinistra, ad esempio sulla riqualificazione di piazza XX Settembre e sulla passerella ciclo-pedonale sul torrente Furba. La sfida per le amministrative del 14 e 15 maggio, insomma, sta entrando sempre più nel vivo.