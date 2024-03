Pagamenti sospesi per l’alluvione. Ma i bollettini arrivano lo stesso. Cosa fare per non versare due volte

PRATO

Tra i vari strascichi dell’alluvione del 2 novembre, c’è anche un caso bollette che riguarda molte persone per le quali in automatico è scattata la sospensione della domiciliazione bancaria e quindi l’addebito. Il periodo di sospensione del pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti è stato fissato a 6 mesi a partire dal 2 novembre 2023 e si concluderà quindi il 2 maggio. Sei mesi durante i quali sono stati sospesi i pagamenti, ma non l’invio delle fatture con bollettino postale. Per questo adesso molti cittadini non sanno come comportarsi visto che i bollettini sono arrivati, ma sui conti correnti non è avvenuto nessun prelievo. Il dilemma è se pagare il bollettino alla Posta oppure no, perché molti si chiedono che succederà quando sarà riattivata la domiciliazione bancaria per le utenze. Si teme, in sostanza, un doppio pagamento per la stessa fattura.

Le società di gestione però rassicurano. Estra ad esempio, così come Plenitude, sta inviando alle famiglie pratesi le fatture con gli importi dei consumi.

"Mi è arrivata la bolletta del gas, ma avendo la domiciliazione bancaria non so come comportarmi. Non voglio certo rischiare di pagare due volte", solleva il problema Michelangelo Santi.

Estra chiarisce cosa fare: "I cittadini che hanno subito danni nell’alluvione possono beneficiare della sospensione dei pagamenti fino al 2 maggio. A quella data gli importi potranno essere rateizzati per un periodo fino a 12 mesi – spiegano dalla società –. Chi invece lo desidera può saldare la fattura in qualsiasi momento attraverso il bollettino che si trova in allegato alla lettera. Dal 2 maggio per i clienti che avevano attiva la domiciliazione bancaria, questa verrà riattivata in automatico per tutte le bollette emesse dal 2 maggio in poi".

Le fatture di Estra emesse dal 2 novembre al 2 maggio posso essere quindi essere saldate prima della scedenza del periodo di sospensione solo tramite bollettino, anche per chi ha la domiciliazione bancaria.

Come Estra, Publiacqua ha sospeso la domiciliazione per tutte le utenze interessate dagli eventi alluvionali del novembre scorso e ora chiarisce come comportarsi: "Se gli utenti desiderano pagare le fatture in arrivo durante il periodo di sospensione dei pagamenti in conseguenza allo stato di emergenza, possono rivolgersi al nostro numero verde commerciale 800 238 238, oppure possono scrivere una mail e sarà nostra cura riattivare la domiciliazione bancaria o postale".

La certezza è la data di scadenza del provvedimento di sospensione dei pagamenti che sarà il 2 maggio. Per chi ha fornitori diversi il consiglio è quello di contattare la società per comunicare la volontà di saldare e accertersi che non avvengano doppi pagamenti al momento del ripristino del rid.

Silvia Bini