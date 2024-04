Oste, parte il super torneo alla bocciofila

Si aprirà domani alle 20,30 alla bocciofila Nuova Europa di via San Babila a Oste la decima edizione del Trofeo Industria e Commercio, la gara regionale individuale serale per le categorie b, c, d a 32 formazioni. Un’importante competizione che si concluderà con le finalissime in programma per venerdì 19 aprile. Tantissime le squadre che arriveranno a Oste da tutta la regione per affrontarsi sul campo da gioco che, dopo l’alluvione del 2 novembre scorso è stato ripristinato ed ora finalmente potrà ospitare la competizione. Per maggiori inormazioni si può contattare la bocciofila Nuova Europa piazza San Babila.

Telefono 0574-18225035 o scrivere a [email protected].