Oste, fiamme nel capannone Va a fuoco azienda di cosmetici

Incendio nella serata di domenica a Oste di Montemurlo. Le fiamme hanno coinvolto un’azienda molto nota di prodotti cosmetici in via della Robbia nella zona industriale di Oste. L’incendio è divampato intorno alle 20 di domenica: subito l’odore di bruciato e e poi la colonna di fumo è stata notata dai residenti della frazione.

Le fiamme hanno attaccato i locali dell’azienda e si sono poi propagate velocemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo mentre un’altra squadra e un’autobotte sono state inviate in rinforzo dalla sede centrale di via Paronese a Prato. Le squadre, giunte dalla centrale di via Paronese e dal distaccamento di Montemurlo, supportate dall’autobotte, hanno prima circoscritto l’incendio e poi domato le fiamme. Il rapido intervento ha scongiurato il propagarsi delle fiamme che sono state messe subito sotto controllo evitando danni ben più gravi. Una volta spento l’incendio sono iniziate le operazioni di bonifica dei locali invasi dal fumo e dall’odore acre. Ancora da accertare le cause di innesco: spetterà ai tecnici del comando di Prato individuare cosa abbia scaturito le fiamme e poi l’incendio che ha colpito la nota azienda di cosmetici di Oste.

L’ultimo incendio che aveva colpito un immobile industriale a oste risale ai primi giorni di giugno: a prendere fuoco in quel caso era stato un piccolo stanzone adibito a confezione.

Le operazioni in quel caso furono rese difficoltose per la presenza di alcune abitazioni a ridosso dell’edificio. Il pericolo era che l’incendio si propagasse alle costruzioni vicine all’interno delle quali erano presenti diverse famiglie.