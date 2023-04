Ostaggi delle spazzatrici Alia: "Cambiati gli orari"

"L’impegno al decoro e pulizia del centro storico è costante. All’interno della vecchia cinta muraria convivono le esigenze molto diverse fra loro di residenti, commercianti, ristoratori e attività legate alla movida notturna e per questo, nei piani di gestione, cerchiamo di programmare i servizi in maniera tale da diminuire al minimo i disagi per i cittadini e massimizzare il risultato". Alia interviene dopo la protesta dei residenti di via Guasti assediati dai rumori delle spazzatrici.

In centro Alia impiega ogni giorno, in orario mattutino,

una spazzatrice meccanica,

sei mezzi leggeri per lo spazzamento manuale delle strade e lo svuotamento dei cestini, tre mezzi a vasca per

la raccolta porta a porta delle utenze non domestiche e un ulteriore mezzo a vasca per

la raccolta delle utenze non domestiche, due lava vicoli e,

a partire dalle 10, un mezzo leggero per il ritiro del cartone esposto dai negozi.

Prendendo ad esempio via Muzzi, attualmente Alia in questa strada effettua un passaggio con mezzo leggero per ritirare i rifiuti prodotti da attività di ristorazione, un passaggio con mezzo leggero per svuotamento cestini e spazzamento manuale, un passaggio con mezzo leggero per ritirare i rifiuti delle utenze domestiche, un passaggio lava vicoli e due passaggi con spazzatrice meccanica per pulire entrambi i lati della strada dopo le 8.30 del mattino. "Il tutto per garantire un servizio puntuale ad ogni singola utenza – precisa la società –. Nel quadrilatero incluso fra via Muzzi, via Guasti, via Firenzuola e piazza Duomo, peraltro, i percorsi dello spazzamento combinato sono stati rivisti di recente e il passaggio quotidiano delle spazzatrici meccaniche (uno per lato della carreggiata, quindi doppio) è stato inserito nella fascia oraria che parte dalle 8.30 del mattino, fatta eccezione per il giorno in cui da ordinanza comunale è prevista la pulizia strade fra mezzanotte e le 7 del mattino. Tutti i mezzi utilizzati per la pulizia del centro storico, inoltre, sono stati selezionati

fra quelli meno rumorosi a disposizione e rappresentano quanto di più evoluto propone

il mercato. Si tratta degli stessi mezzi che operano nelle più grandi città europee, prodotti

da aziende leader nel settore nel rispetto di tutti gli standard di legge".