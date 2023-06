Osservazione del cielo cene e tante iniziative

Dall’osservazione del cielo alle cene di solidarietà, è ricco il week end di iniziative a Carmignano. Intanto, ci si può prenotare per la serata di astronomia di sabato 17 al museo della vite e del vino (ore 21,30). Gli astrofili Alessandro Drovandi, Gianni giusti e Elena Papi guideranno i partecipanti alla scoperta delle costellazioni. La serata fa parte di un corso di astronomia che durerà sino all’autunno. L’ingresso è libero ma serve l’iscrizione alla Pro loco: 055.8712468. Domani sera, il borgo di Artimino ospiterà il mercatino di "Io Creo", mostra mercato dell’ingegno al femminile: dalle 20 alle 23 in piazza San Carlo si potrà fare acquisti di oggetti di artigianato fatti a mano. Il museo archeologico sarà aperto in via straordinaria, dalle 20 alle 23. Domenica 18 il Comune ha organizzato al centro sportivo Bocca di Stella una cena di solidarietà per raccogliere fondi in aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna. Prenotazioni sempre alla Pro Loco, il costo è 15 euro e il menu prevede lasagne, prosciutto arrosto con patate, cocomero e gelato. Domenica 18 (ore 19,15) è anche una delle "Giornate Europee dell’Archeologia" e al museo di Artimino ci sarà una visita guidata con approfondimenti legati alle usanze culinarie nell’antichità classica e intervento dell’antropologo Paolo Pecchioli sui concetti di purezza, riconoscibilità e rintracciabilità alimentare. Dopo la visita guidata, degustazione nel museo. Il costo è 13 euro (visita guidata e degustazione). Prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno precedente: email [email protected] telefono 055.8718124.