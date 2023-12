Ospedale rafforzato per le feste. Turni regolari e dimissioni garantite

L’infilata di giorni di festività natalizie e l’ondata crescente di influenza e covid, che ha messo a letto centinaia e centinaia di pratesi, potrebbero spingere chi ha necessità di un medico a rivolgersi all’ospedale. Oppure ai dottori della continuità assistenziale, essendo i medici di medicina generale liberi da sabato fino a martedì compreso, festa di Santo Stefano. Così la direzione sanitaria del presidio di Galciana ha organizzato i turni in modo tale che non si creino delle falle particolari, ma che i giorni da bollino rosso siano sempre ben coperti dal personale.

"Il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, per noi sarà un giorno lavorativo feriale dal punto di vista delle presenze nei turni di lavoro – spiega Maria Teresa Mechi, direttrice sanitaria dell’ospedale pratese – Intanto nel reparto delle medicine abbiamo attivato posti letto per terapie di elevata intensità. Non abbiamo riaperto né setting covid né tanto meno reparti dedicati a pazienti con il coronavirus. Semmai abbiamo attivato delle bolle specifiche: l’attenzione è per la malattia prevalente per la quale è stato effettuato il ricovero. Può capitare che il covid si scopra proprio nel momento dell’arrivo in ospedale".

I problemi di carattere respiratorio si iniziano a vedere con maggiore frequenza anche in arrivo al pronto soccorso. Ma si tratta principalmente di persone in genere fragili ed anziane con patologie croniche evidenti e già invalidanti. Ciò che conta nei quattro giorni senza medici di famiglia è che possa continuare a girare bene il sistema delle dimissioni, che sono diventate ormai stabili e quotidiane, consentendo di limitare il problema della carenza dei posti letto.

L’ospedale si è attrezzato, dunque, per fronteggiare una eventuale forte pressione esterna nel caso in cui i virus non lascino trascorrere in santa pace le giornate di Natale.

Prima di approdare in ospedale, resta valida la possibilità di chiamare il numero unico per la continuità assistenziale (ex guardia medica) 0573-454545.

Il numero unico è attivo nei giorni feriali dalle 20 alle del giorno successivo; nel fine settimana dalle 8 del sabato fino alle 8 del lunedì. Nel caso di festività infrasettimanali è attivo dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale.

