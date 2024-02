Oratorio di San Bartolomeo. Le arie e i duetti per Puccini tra i preziosi affreschi ritrovati

Dedicato a Puccini. C’è chi a Prato ha già pensato di celebrare il centenario della morte del grande toscano con un appuntamento musicale singolare: domenica alle 17,30 si canteranno arie e duetti nel ritrovato spazio dell’Oratorio di San Bartolomeo in via Cava 45, tra gli affreschi recentemente restaurati: il concerto sarà preceduto da una visita guidata (biglietto 10 euro il cui ricavato andrà per la gestione dell’Oratorio). Il pianoforte del maestro Nicola Mottaran accompagnerà due voci liriche attraversando il repertorio dei dodici titoli d’opera di Puccini, titoli tutti al femminile, per la fervida indole sentimentale del nostro compositore. Selene Fiaschi, soprano darà voce alle eroine protagoniste, e sarà insieme a Alessandro Calamai, artista pratese, apprezzato nei più grandi teatri per la sua versatilità vocale e attoriale. La categoria vocale di Calamai è di bassbaritone, voce scura che Puccini non scelse mai come idonea per l’ amante appassionato delle varie Mimì, Manon, Turandot, o Butterfly.

Qui sta un po’ la novità di questo appuntamento che per una volta offre un Puccini senza il solito (meraviglioso) quadretto tenore-soprano; ma, uscendo dalla consuetudine associa alle più belle arie delle "donne" di Puccini, anche il dialogo lamentoso del filosofo Colline con la sua "Vecchia Zimarra" di "Bohème", un monologo dal raro "Edgar"’ seconda opera - fallita - di Puccini, le torbide fantasie erotiche di Scarpia sopra il corale di un Te Deum di "Tosca" , la singolare conversazione epistolare tra Butterfly e il Console americano, le confidenze tra la neve del pittore Marcello e la tisica Mimì. Selene Fiaschi presterà la voce di soprano lirico per le più belle arie da Tosca, Suor Angelica, Manon Lescaut, La Bohème. I biglietti si possono prenotare on line www.omega.org o direttamente prima del concerto (per informazioni 338 2566236). L’iniziativa è promossa dall’associazione Omega e sostenuta da Chianti Banca.

Goffredo Gori