Opere contro il rischio idraulico. Il torrente Agna ha un nuovo argine

L’Agna adesso ha dei nuovi argini. Sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza dell’argine del torrente sulla sponda montemurlese, interessato a marzo scorso da un piccolo cedimento sul lato interno. Non si ferma dunque l’impegno del Comune di Montemurlo per mitigare e prevenire il rischio idraulico e idrogeologico. Durante i giorni dell’allerta meteo rossa degli scorsi 14 e 15 marzo il sindaco Calamai, attraverso la protezione civile comunale, aveva segnalato al Genio civile il crollo di una parte di argine sul lato interno del torrente Agna, nel tratto lungo via Scarpettini in corrispondenza del Vivaio Innocenti e Mangoni di Montemurlo. A seguito della segnalazione, lo scorso 19 marzo erano iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino del crollo lungo l’argine dell’Agna, lavori che sono stati conclusi proprio in questi giorni a distanza di meno di due mesi dall’inizio. "Prosegue il grande lavoro, richiesto con forza dal Comune e iniziato già dal 2016, per il rinforzo e ringrosso arginale delle sponde del torrente Agna sul lato montemurlese - spiega il sindaco Simone Calamai – I lavori, che abbiamo sollecitato con forza dopo l’ondata di maltempo di marzo, hanno visto la creazione di un muro di contenimento, realizzato con grossi massi, che va a rinforzare la parte interna dell’argine. L’attenzione e l’impegno per la messa in sicurezza del territorio sono massime e siamo sempre attivi su tutti i fronti. Grazie alle nostre sollecitazioni il Genio ha attivato una somma urgenza che in tempi rapidissimi ha consentito di ottenere la messa in sicurezza dell’argine dell’Agna a tutela del nostro territorio".

I primi interventi di rinforzo furono effettuati nel 2016 dal Comune, attraverso la sinergia con il Consorzio di Bonifica e il Genio civile con l’impiego di complessivi 16 mila metri cubi di materiale, che hanno reso le sponde dell’Agna più ampie e solide.