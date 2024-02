Open day del tessile al Centro per l’impiego

Appuntamento al Centro per l’impiego di Prato: c’è l’open day dedicato al settore tessile. Si terrà oggi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 al Centro per l’impiego in via Pistoiese 558/E (zona Narnali).

L’evento, come spiegano gli organizzatori, è rivolto a tutti i cittadini interessati a lavorare nel settore tessile: basta presentarsi nel giorno e negli orari indicati, muniti del proprio curriculum vitae, e sarà possibile sostenere un colloquio con gli operatori del Centro per l’impiego, nel corso del quale saranno presentate le opportunità di lavoro nel settore. E il distretto, come sappiamo, è sempre alle prese con il problema del ricambio generazione: c’è bisogno di manodopera. E per i giovani, o chi è in cerca di lavoro, quella di oggi è una bella opportunità.