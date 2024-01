Oltre trenta stand sono pratesi

Ecco le aziende del distretto pratese che saranno protagoniste a Pitti Filati alla Fortezza da Basso, a Firenze, dal 24 al 26 gennaio, con le collezioni primavera-estate: Ctf srl, Casa del filato srl, Cofil srl, Ecafil best spa industria filati, Fil.Pa 1974 snc, Filati Be.mi.va. spa, Filati Biagioli Modesto srl, Filati Naturali srl, Filatura Papi Fabio, Filcompany srl, Filitaly - Lab srl, Gi.ti.bi filati srl, Ilaria srl manifattura lane, Industria Italiana Filati spa, Lanificio Dell’Olivo, Lineapiu’ Italia spa, Linsieme filati, Manifattura Igea spa, Millefili, Mister Joe srl, Mtj - filatura a pettine P3, New Mill spa, Pecci filati spa, Pett. Lagopolane sas di Gorini Giov. & C, Pinori filati spa, Polipeli spa, Pool filati srl, Toscano srl.

Accanto alle 28 filature, alcune delle quali arrivano in fiera come primo passo post alluvione e un importante punto di ripartenza - tra queste Filati Naturali, Pecci, Ctf, Casa del filato, Linsieme filati - ci sono anche attività pratesi che ruotano attorno al mondo della produzione e della logistica. Al kermesse troviamo Albini & Pitigliani spa, Bonaparte srl, Gualchieri e Gualchieri & c. srl, Jump srl, Pafasystem srl, Stampatextyl srl, Consorzio promozione filati.