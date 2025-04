Ok alla ztl di Artimino. Il ministero ha detto sì

Zona a traffico limitato autorizzata per il borgo di Artimino. La richiesta del Comune di Carmignano, avanzata nel febbraio scorso, è stata accolta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui direzione generale per la Sicurezza stradale ha concesso l’autorizzazione per il “controllo elettronico” della zona a traffico limitato, in essere dall’aprile 2023 nel borgo storico. "Tutela rafforzata" fu definita dal Comune l’esigenza di piazzare in meccanismo che regoli il rispetto della Ztl di Artimino, la cui configurazione è stata aggiornata di recente a sostegno della richiesta di istituzione del varco elettronico: l’accesso (unico) è all’incrocio tra via Cinque Martiri e via Papa Giovanni XXIII con uscita (anch’essa unica) tra via Cinque Martiri e via della Chiesa.

"Sono compiaciuto dell’autorizzazione – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – perché il ministero ha riconosciuto le nostre ragioni, il cui esclusivo scopo è preservare ulteriormente la zona a traffico limitato e controllare regolarmente i flussi d’ingresso al borgo. Carmignano è un luogo di cultura, storia ed arte, Artimino rappresenta la maggiore attrazione turistica del nostro territorio. Da qui l’esigenza di tutelare ancor più un patrimonio dall’assoluto rilievo".

I residenti da tempo sollecitano misure di “contenimento“ del traffico che nei weekend e soprattutto nella bella stagione invade il borgo, senza rispetto delle regole basilari come quella di non parcheggiare in strade strette, ostacolando anche eventuali mezzi di soccorso. "Non abbiamo intenti repressivi – conclude il sindaco – ma solo la volontà di aumentare la qualità nella fruibilità di Artimino, di visitatori e residenti. E di rendere il borgo più vivibile per chi vi abita, e più bello per i turisti".

M.S.Q.