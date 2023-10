Ognissanti e il giorno dei defunti. Le celebrazioni nei cimiteri e le messe

Si apre mercoledì con la festa di Tutti i Santi il mese di novembre, alla quale segue la tradizionale commemorazione dei defunti. E in tutte le chiese, ricorda la dicesi, si celebra come ogni anni l’Ottavario dei morti. La diocesi ha reso noto il calendario con le celebrazioni al cimitero di Chiesanuova e a quello della Misericordia. Il vescovo Giovanni Nerbini presiederà il primo novembre la messa delle 15,30 all’oratorio del cimitero della Misericordia, a cui seguirà la benedizione delle tombe, mentre giovedì 2 novembre, sempre alle 15,30, sarà invece al cimitero di Chiesanuova per la celebrazione eucaristica e la benedizione.

Oltre a queste, diverse sono le celebrazioni in programma: nella cappella di San Michele Arcangelo nel cimitero di Chiesanuova si recita il rosario alle 15 e si celebra la messa alle 15,30 ogni giorno dal primo all’8 novembre. A Chiesanuova, le celebrazioni sono animate dalle diverse parrocchie con il seguente calendario: mercoledì primo novembre San Giovanni Battista a Maliseti, giovedì 2 Santa Maria dell’Umiltà a Chiesanuova, venerdì 3 Santissima Trinità a Viaccia, sabato 4 Sant’Agostino, domenica 5 Gesù Divino Lavoratore, lunedì 6 Santa Maria Assunta a Narnali, martedì 7 San Paolo, mercoledì 8 Santi Martiri. La diocesi ricorda che è possibile ricevere l’indulgenza plenaria, applicabile solo ai fedeli defunti, nei giorni dei Santi e della Commemorazione dei defunti e fino all’8 novembre visitando il cimitero.

Inoltre, come gli anni scorsi, tutti i giorni dell’ottavario dei defunti, alle 15,30, le celebrazioni saranno animate dalle varie parrocchie della zona. Si comincia giovedì 2 novembre con la parrocchia dell’Ascensione, per proseguire venerdì 3 novembre con la Resurrezione, sabato 4 con San Giusto in Piazzanese, domenica 5 San Paolo, lunedì 6 Gesù Divino Lavoratore, martedì 7 Santa Maria del Soccorso, mercoledì 8 Sant’Antonio a Reggiana e venerdì 10 novembre con la parrocchia di Santa Maria della Pietà. Il parroco, don Luciano Pelagatti, ricorda infine ai fedeli che, dal pomeriggio di domani al 2 novembre, visitando il duomo, alle consuete condizioni, sarà possibile avere l’indulgenza plenaria per i defunti.