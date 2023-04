Ogni religione Ecco la festa dei senegalesi

Oggi alle 17.30 ad Officina Giovani ci sarà la Festa della convivenza, organizzata dall’associazione dei Senegalesi di Prato in collaborazione con l’associazione Mali ODV e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa, che si terrà all’interno del mese del Ramadan, rappresenta un’opportunità di confronto su tematiche universali come i diritti umani, la pace e l’Islam, ma anche un momento di dialogo interculturale e interreligioso ed è aperta a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose e spirituali. Infatti, dopo l’accoglienza e il benvenuto iniziale ai partecipanti da parte di Moustapha Diagne, presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Prato, alle 18 è in programma una tavola rotonda. Al dibattito, moderato da Diye Ndiaye (nella foto), assessora alle politiche per il lavoro, partecipazione, cittadinanza e pari opportunità del Comune di Scandicci, interverranno Elzir Ezzedine, presidente dell’associazione U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche In Italia), monsignore Don Gabriel Ovidiu Bejenaru, direttore della pastorale migranti della Diocesi di Prato e HaiYou Wang e Patrizia Pini, referenti dell’associazione buddista della comunità cinese in Italia. La festa si concluderà con l’intervento di Simone Mangani, assessore alla cultura e alla cittadinanz e con l’offerta alle 20 della Ndogou, una bevanda calda per rompere il digiuno.