Oggi l’assemblea contro i furti

Come difendersi dai ladri? Se ne parla stasera, alle 21, al circolo Mcl Santa Cristina nell’assemblea organizzata dal Comitato di controllo del vicinato, coordinato da Luciano Nunziati e a cui parteciperà anche il sindaco Edoardo Prestanti. L’incontro nasce per l’esasperazione della gente in quanto dal 30 novembre al 31 dicembre si sono verificati 13 furti nelle case e 7 tentati furti ma anche il week end dell’Epifania non è andato bene: a Montalbiolo i ladri sono entrati in due abitazioni e in una hanno tentato di smurare la cassaforte ma sono stati messi in fuga dai vicini. A La Serra è stata rubata una Fiat Panda nuova di zecca e a Seano i ladri sono entrati in un appartamento. Proprio a Seano è in corso una raccolta di firme per chiedere una telecamera in via Marconi e via Meucci.