Oggi al Pecci ingresso libero e tante iniziative

Ingresso libero oggi al Pecci per la Giornata del Contemporaneo, promossa da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Si potranno visitare le mostre Louis Fratino, Satura e Colorescenze, Artiste, Toscana, Futuro, ma ci saranno anche altre iniziative. Dalle dalle 10.30 alle 12.30 laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 12 anni: il Pecci è alla ricerca di giovani esploratori dai 6 ai 12 anni che, accompagnati da un genitore, aiutino a progettare questa mappa interattiva. Alle 18.30 ci sarà la presentazione del catalogo della mostra Colorescenze edito da Nero Editions e a cura di Stefano Collicelli Cagol ed Elena Magini. Alle 21, Centro Pecci Nights, speciale Colorescenze: Echoes di Cristina Kristal Rizzo. La performance coinvolge cinque corpi danzanti che disegnano e compongono, senza soluzione di continuità, una coreografia basata su ripetizioni e differenze, momenti di solitudine e partiture corali dai temi corporei semplici e lineari, musicalmente sostenute da loop e lunghissimi rallenti generati dal sound pop melodico della star R&B Frank Ocean. La composizione dell’immagine prevede una dimensione di live streaming, generata dal vivo dai danzatori stessi. Chiunque potrà vedere questa parte virtuale di immagini in movimento attraverso il proprio telefono in streaming durante la performance dal vivo, in un altro luogo o in un secondo momento. Infine, il Pecci propone una serie di visite guidate all’Archivio / biblioteca di Lara-Vinca Masini accompagnati dal conservatore Stefano Pezzato e dall’archivista Monica Gallai. Prenotazione obbligatoria tramite form su centropecci.it