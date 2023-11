Offerte e cibo. Ecco come contribuire

La città in campo per aiutare gli alluvionati. Sabato e domenica tutte le offerte raccolte nel corso delle messe celebrate nelle chiese di Prato saranno devolute all’emergenza alluvione. Inoltre è possibile versare un contributo nel conto corrente della Caritas in Banca Intesa – Prato Alberti. Iban: IT62 L030 6921 5311 0000 0004 003 (causale: emergenza alluvione Prato). E’ inoltre attiva una raccolta di alimenti all’Emporio della Solidarietà (scatolette, biscotti e prodotti a lunga conservazione). È possibile portare le donazioni in via del Seminario, 26. Per chi desidera fare una donazione tramite il Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus: IT31A0306921531100000005806, causale "Alluvione Prato", Banca Intesa Sanpaolo.