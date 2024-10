Odontoiatria e medicina estetica. Nuove frontiere

Si svolge stamani il" XV Memorial Franco e Valter Sassone", promosso dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Prato. In ricordo dei due medici, è stato organizzato un seminario che si tiene al entro per l’arte contemporanea Luigi Pecci. Il tema scelto per questa edizione del Memorial è fare chiarezza sulle metodiche a disposizione dell’odontoiatra, ma anche sull’attuale legislazione la cui conoscenza è essenziale per la sicurezza dei pazienti e dei professionisti, per quanto riguarda il rapporto tra Odontoiatria e medicina estetica. Relatori della giornata di formazione professionale sono i professori Giovanni Mauro, Francesco Mugnaini e Andrea Turchi. La medicina estetica del volto è diventata

una disciplina sempre più diffusa nella

pratica odontoiatrica, sia per la finalizzazione estetica ai vari trattamenti odontoiatrici che per la crescente richiesta di molti pazienti.