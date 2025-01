"Occultamento" di Saturno . Tutti con gli occhi al cielo

Evento speciale domani al Museo Italiano di Scienze Planetarie (via Galcianese 20 H). Si tratta dell’occultamento di Saturno da parte della Luna, che avverrà all’incirca dalle 18 alle 20. si tratta di un raro evento astronomico che vede il pianeta Saturno immergersi nella parte oscurata della Luna, per riemergere dalla parte illuminata.

L’associazione Polaris invita a partecipare alla visione di questo particolare evento, mettendo a disposizione vari strumenti dal piazzale del Museo Italiano di Scienze Planetarie. Serata a ingresso libero, gratuito e senza prenotazione.

Occasione per conoscere da vicino l’unico museo in Italia completamente dedicato alle scienze planetarie che offre la possibilità ai visitatori, attraverso le meteoriti, tra cui la grande meteorite Nantan di toccare, le rocce da impatto e i minerali in esposizione, di compiere un viaggio alla scoperta della formazione ed evoluzione del nostro Sistema Solare e del pianeta Terra in particolare.