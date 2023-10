"Occasioni in tutta la provincia di Prato: la mappa comune per comune"

Ecco le attività, comune per comune, che hanno deciso di aderire all’iniziativa anti-inflazione del governo.

Carmignano: farmacia comunale a Seano in via delle Lame, farmacia di Seano in via Fratelli Cervi, Coop a Carmignano in via De Chirico, Crf Market a Carmignano in via Levi-Loc.Seano, Crf Market a Iolo in via XX Settembre.

Montemurlo: farmacia Bagnolo in via Pistoia, farmacia comunale a Oste in via Scarpettini, farmacia comunale a Fornacelle in via Montalese, farmacia D’Orsi a Montemurlo in via Montalese, Arcaplanet a Montemurlo in via Livorno, Coop a Montemurlo in via Livorno, Crf Market in via G. Di Vittorio, Penny Market in via G. Di Vittorio.

Poggio: Pam in viale Matteotti, Coop in piazza della Riconciliazione, Penny Market in via Lombarda, farmacia comunale 3 Poggetto in via Monticello.

Prato farmacie: farmacia San Martino in via Gherardi, farmacia Tercinod in via Bologna, farmacia Le Pavoniere in via del Molinuzzo, farmacia Narnali in via Pistoiese, La Farmacia Bottari in viale della Repubblica, farmacia via Roma in via dello Sprone, farmacia Etrusca in via Pistoiese, farmacia Etruria di Iolo in via Mannelli, farmacia Etrusca in via Clementi, farmacia Carbone in viale Montegrappa, farmacia di Galciana in via Bettazzi, farmacia Santa Gonda in viale Montegrappa, farmacia Zarini in via Zarini, farmacia di Mezzana in via Don Pio Vannucchi, farmacia San Francesco in via delle Pleiadi, farmacia Mazzinghi in via Traversa Pistoiese, farmacia Fallani in via Fallani, farmacia Berlinconi in via Zarini, Lloyds Farmacia in via Firenze, via Bologna, via Roma, via Cavour, via Montalese, via Pistoiese, via Cava, via Ferraris, via Strozzi, piazza Mercatale, via del Cilianuzzo, via Fiorentina, via dell’Alberaccio, via Ferrucci, via delle Gardenie, via Montalese.

Prato supermercati e negozi: Alimentari Roccabianca in via Busento, Città del Sole in via Muzzi, Coop in via di Mezzo, Coop in via delle Pleiadi, via Valentini, via Targetti, via Bologna, via Strozzi, Dpiù Supermercato in via per Iolo, Ekom in via Palermo, Esselunga in viale Galilei e via Fiorentina, Lidl in viale della Repubblica, NaturaSì in via Valentini, Pam in via Ferrucci, Penny Market in via Mino da Fiesole, via Marengo, via Pistoiese, via Ferraris, via Erbosa, Conad a Fontanelle in via Roma, a Galcetello in via VII Marzo, a Galciana in via Alfani, Conad in via Pistoiese, in via delle Gardenie, via Gherardi, via Santa Gonda, via Pistoiese, piazza San Francesco e via Spontini.

Valbisenzio: Federfarma Coop. Vaiano in via Braga, Bottega Sapori e Valori in via Borgonuovo, Coop in via dell’Argine, Penny Market in via Val di Bisenzio, farmacia comunale San Quirico a Vernio in via Roma, Coop a Vernio in via caduti della Direttissima, Crai a Montepiano in via Appennino