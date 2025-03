Obiettivo sicurezza con 30 telecamere

PRATO"Il potenziamento della stazione di Vernio e i nuovi lavori di Rfi, sulla linea Prato-Bologna, potrebbero facilitare e supportare anche lo sviluppo turistico dell’intera Valbisenzio". A dirlo è la sindaca di Vernio Maria Lucarini che spiega che anche nel Comune dell’alta Valle sono in corso interventi collegati a quella della ferrovia. "Abbiamo ultimato – dice la Lucarini – la rotatoria sulla 325, che si davanti alla strada d’ingresso per la stazione. Si tratta di lavori propedeutici a far girare i bus intorno alla rotonda che è ampia abbastanza. E prendendo spunto da questo, vorrei sottolineare l’importanza che riveste per il nostro territorio il sistema ferro-gomma. Sistema che andrebbe potenziato con grande beneficio per le attività valbisentine"

Poi c’è la partita da affrontare con la Regione per la mobilità della 325. "Una partita – aggiunge la sindaca di Vernio – che è aperta e che coinvolge oltre alla Regione Toscana, i tre Comuni della Valbisenzio. Lo studio di vie alternative alla nostra arteria di collegamento con Prato potrebbe migliorare la viabilità di tutta l’area e far svoltare l’economia del territorio".

Per quanto riguarda la ferrovia la sindaca spiega che "tante persone sono tornate a stare nel comune di Vernio, grazie al collegamento diretto e fanno i pendolari per lavoro partendo proprio dalla stazione, che è molto frequentata sia la mattina presto che in serata". Dalla stazione di Vernio passano ogni anno 153mila passeggeri. Ma la sindaca Lucarini vorrebbe migliorare ancora l’utilizzio dei binari della linea Direttissima. "Se i cittadini di Vernio fanno uso della ferrovia e la preferiscono ad altri mezzi di trasporto, lo stesso non si può dire per i turisti e i visitatori, che certo arrivano facilmente in stazione ma poi? Mancano, infatti, i mezzi di collegamento – prosegue la prima cittadina – qui bisogna poter contare su via bus verso Cavarzano, Luicciana, Montepiano, cioè le località montane che sono più attrattive per i turisti. Allora sì che il turismo sarebbe una grande risorsa per tutta l’area. Lo ribadisco, dalla stazione ci vogliono i mezzi per le località di villeggiatura in Valbisenzio". In questo scenario si inserisce il cantiere di potenziamento – secondo gli standard europei – della linea Prato-Bologna che vedrà, negli ultimi mesi del 2025, la chiusura della Grande Galleria per i lavori.

"Sono lavori necessari che contribuiranno, stando ai progetti delle Ferrovie, anche a incrementare la regolarità della circolazione, migliorando così la qualità degli spostamenti. Inoltre durante questo periodo andranno avanti i lavori alla stazione di Vernio" precisa Maria Lucarini. La stessa sindaca lo scorso 14 dicembre aveva effettuato un sopralluogo con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana proprio alla stazione di Vernio. Proseguono gli interventi di ristrutturazione che prevedono l’innalzamento dei marciapiedi per agevolare salita e discesa dal treno, un nuovo accesso alla sala di attesa dal piazzale di stazione (in precedenza l’accesso era dal marciapiede ferroviario), l’inserimento di ascensori e nuovi servizi igienici.

Dopo il sopralluogo la sindaca aveva affermato: "Quello con Rfi è stato un incontro proficuo che ci ha rassicurati sulla funzionalità del progetto in termini di sorveglianza. Quello che ci è stato presentato è un sistema integrato che ci aiuterà a gestire nel modo migliore la sicurezza in tutta l’area stazione".

