Obiettivo fare punti: "Gioco senza paura"

Obiettivo: chiudere nel migliore dei modi il 2024. Ultima partita del girone di andata in serie D per la Zenith Prato, che oggi pomeriggio alle 14.30 sarà ospite sul campo blasonatissimo del Piacenza Calcio. Guardando la classifica del girone D di serie D quello odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto per provare ad evitare i play out, con i piacentini a quota 17 punti e i pratesi poco più indietro a quota 15 punti. Attenzione però a sottovalutare il Piacenza, squadra costruita per fare un campionato molto diverso da quello attuale e piena di giocatori di talento, che evidentemente non stanno rendendo come ci si sarebbe aspettati. Sul fronte opposto la prima squadra di via del Purgatorio sembra aver trovato ultimamente la quadra e una certa solidità per poter guardare con più ottimismo alla seconda metà di stagione, venendo peraltro dal bel pareggio ottenuto contro l’Imolese.

"Siamo pronti a finire nel migliore dei modi il 2024, che per la Zenith Prato è stato un anno molto importante nel complesso. Giocheremo in uno stadio che ha ospitato anche la serie A – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Fare risultato ci consentirebbe di tirare un altro bel respiro di sollievo, sia con un pareggio che, a maggior ragione, con una vittoria. Il Piacenza ha individualità importanti davanti e a centrocampo. Hanno un buon ritmo. Sarà una partita difficile, più o meno come quella di domenica scorsa. Ma la squadra ha dimostrato di poter giocare alla pari anche con formazioni più forti e blasonate, quindi conservo una certa fiducia. E’ anche una giornata con molti scontri testa-coda, quindi far punti sarebbe doppiamente importante per noi".

Nel 4-3-1-2 di Simone Settesoldi sicuramente non sarà disponibile l’infortunato laterale mancino Messini. Inizialmente in panchina, invece, Pupeschi, che è tornato in gruppo ma non ha ancora recuperato la forma migliore, così come Kouassi, che è stato febbricitante nei primi giorni della settimana. In porta dunque dovrebbe andare ancora una volta Brunelli. In difesa Fiaschi (o Casini), Cela, Tempestini e Perugi. A centrocampo il metronomo Cecchi dovrebbe essere affiancato da Saccenti e Moussaid, con Rosi (o Toci) trequartista. In avanti i dubbi maggiori. Settesoldi deve decidere se partire ancora con Falteri e Cellai o se dare una maglia da titolare, la prima, a Longo (l’ultimo arrivato) e affiancargli Cellai in avvio per poi provare la staffetta con Falteri e Mertiri.

Intanto da segnalare che anche Prati ha trovato una nuova collocazione e ha lasciato la Zenith Prato, accasandosi al Pontebuggianese in Eccellenza.