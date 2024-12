"Obbligatorio vincere per il vero rilancio"

Il Prato vuole regalarsi un felice Natale. Nell’ultimo appuntamento del 2024, nonché l’ultimo del girone d’andata del raggruppamento D di serie D, i lanieri ospitano oggi (calcio d’avvio alle 14.30) il Fiorenzuola, penultima forza della graduatoria assieme al San Marino con appena 12 punti conquistati fino a questo momento. Peraltro, i piacentini stanno vivendo un momento estremamente negativo: sono sei le sconfitte consecutive. Un ruolino di marcia cha ha convinto la società rossonera a cambiare guida tecnica. In panchina contro i biancazzurri non siederà Vincenzo Cammaroto, esonerato dopo l’ultimo ko subito per mano del Tuttocuoio, bensì il vice Ettore Guglieri. Di fronte a Remedi e compagni ci sarà quindi una squadra ferita: un pericolo in più per gli uomini di mister Marco Mariotti. "E’ un match che nasconde tantissime insidie. Il Fiorenzuola in questo momento è come un leone ferito: vista la situazione, i suoi calciatori daranno il massimo - il commento del tecnico del Prato - Ma lo sappiamo e ci siamo preparati per affrontare una vera e propria battaglia. I nostri avversari sono una squadra equilibrata e che punta sulle ripartenze. Dal canto nostro servirà pensare a noi stessi, cercare di giocare bene ed essere aggressivi". Oggi potrebbero debuttare anche i nuovi: l’attaccante Leonardo Luiz Pereira Lopes e il trequartista Alessandro Baldari. "Hanno bisogno di integrarsi ovviamente, ma entrambi sono a disposizione. Avevamo cercato anche altri profili, ma un conto è fare mercato adesso, un conto è farlo d’estate. Dovevamo confrontarci con le società di appartenenza dei nostri obiettivi: ad esempio il Crema non ha voluto liberare Akammadu. Su Pereira ci sono grandi aspettative: vedremo se saprà dimostrare di essere forte sul campo". Le operazioni in casa Prato potrebbero ancora non essere terminate. "Monitoriamo il mercato continuamente e ci guardiamo sempre intorno - sottolinea Mariotti - Se a gennaio ci sarà qualche giovane in uscita da una squadra di serie C, valuteremo l’opportunità". Adesso però la concentrazione massima deve andare al match odierno: "Vogliamo vogliamo trascorrere felicemente i giorni di festa. Lo considero un crocevia importante: se riuscissimo a centrare i tre punti, ci prepareremmo poi con maggiore serenità alla prima sfida dell’anno nuovo contro il Ravenna". Ancora qualche problema per Mariotti a livello di infermeria. "Matteucci ha ripreso ad allenarsi, ma forse lo rivedremo contro il Ravenna. Per il resto mancheranno Gemmi, Galliani, Scarafoni e Preci. La formazione titolare? Devo per forzare tenere in considerazione le buone prestazioni delle gare più recenti. Il che significa che la maggior parte dei componenti dell’ultimo undici di partenza verrà confermato". Capitolo biglietti: i tifosi possono acquistarli fino alle 15 sul sito www.vivaticket.it, in uno dei punti vendita VivaTicket o allo stadio.

Francesco Bocchini