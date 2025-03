O Flos Colende, anche Prato protagonista

C’è tanta Prato nella XXVIII edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, in partenza domani nella cattedrale di Firenze. C’è innanzitutto il direttore artistico Gabriele Giacomelli, che da 28 anni ne è l’ideatore. Non solo. Nel primo concerto domani alle 19 l’Ensemble Baroque Lumina eseguirà musica el pratese Domenico Zipoli. Le due bellissime arie in programma sono tratte dalla cantata In hoc mundo, fra le meno semplici del maestro pratese, ritrovate come tanta altra sua musica negli archivi delle missioni gesuitiche boliviane alcuni decenni orsono. Ma c’è Prato anche nel secondo appuntamento, giovedì 27 marzo sempre alle 19 in duomo: l’Euphonios Vocal Ensemble eseguirà due brani di epoca rinascimentale e primobarocca: il toccante In Te Domine speravi del compositore fiammingo Josquin Desprez e l’omonimo brano di Marco da Gagliano, maestro di cappella della Cattedrale fiorentina dal 1608 alla morte.