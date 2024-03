"Nuovo pick up Mitsubishi L200 per la Protezione Civile della Misericordia di Seano: inaugurazione domenica in piazza IV Novembre"

In arrivo un nuovo mezzo per la protezione civile della Misericordia di Seano. Domenica sarà inaugurato un pick up Mitsubishi L200, provvisto di modulo antincendio Tsk scarrabile e predisposto anche per l’utilizzo dello spargisale già in dotazione alla Misericordia. Domenica alle 10 ci sarà la presentazione del mezzo in piazza IV Novembre, a seguire la messa celebrata da don Stefano Soresina e al termine benedizione del mezzo con il taglio del nastro.

Dopo la sfilata per le vie di Seano ci sarà un brunch offerto dalla Misericordia in sede. "Dopo quanto passato nel novembre scorso – dice Michele Ciolini, responsabile della protezione civile – abbiamo ancor di più sentito la necessità di dotare il nostro parco macchine di questo mezzo, indispensabile per far fronte alle emergenze che si presentano. E’ per noi e per tutti un piccolo simbolo di rinascita e di speranza per il futuro e per la crescita della nostra associazione".