Nuovo piano per San Giorgio Un giardino, altri parcheggi E arriva anche un playground

Si sblocca la nuova lottizzazione a San Giorgio a Colonica fra via dell’Olmo e via delle Ruote, proprio al confine comunale con Campi Bisenzio, dove da poco è stata realizzata la nuova rsa. Da anni ormai compariva nell’area verde il cartello vendesi appartamenti, che adesso si può concretizzare con la realizzazione di una palazzina a tre piani, più uno interrato, per nove abitazioni complessive, più una villetta bifamiliare. Il proponente è la Di Paola Costruzioni, che in cambio della realizzazione della lottizzazione, cederà varie porzioni di terreno all’amministrazione comunale. Le case infatti insisteranno su via delle Ruote, mentre l’area fra il retro degli appartamenti e la scuola primaria Crocini verrà ceduta al Comune. Qui si realizzerà un giardino, un playground polivalente e una nuova area a parcheggio che andrà ad ampliare quella già esistente.

Il piano era particolarmente atteso a San Giorgio a Colonica per vari motivi. Il primo è quello di dare funzione a un’area verde finora inutilizzata. Poi perché lì sorgerà la prima area sportiva polifunzionale del quartiere dedita al tempo libero. Senza dimenticare la presenza di nuovi posti auto in una strada che è in rapida espansione abitativa, anche per la presenza di alloggi di pregio, ma con evidente necessità di maggiori posteggi. Su specifica richiesta della commissione comunale Urbanistica, nell’area verde fra le nuove case e la scuola verrà realizzata anche un’area sgambatura cani, suddivisa per taglie. Intervento che sommato anche al nuovo fontanello di Publiacqua che nelle prossime settimane verrà inaugurato, va a riqualificare completamente la zona. E non è un caso che il piano ieri è passato ad ampia maggioranza, con anche il parere favorevole del centrodestra. "Abbiamo dato risposta a un’istanza storica del territorio – spiega il presidente della commissione urbanistica Maurizio Calussi –, portando nuovi servizi e funzioni in una frazione che da tempo chiedeva interventi mirati. Playground, parcheggi e area sgambatura cani sono state nostre specifiche richieste come commissione, che siamo riusciti a ottenere". Soddisfazione viene espressa anche dalla consigliera comunale Pd, Monia Faltoni: "Nell’interlocuzione con i privati siamo riusciti a ottenere opere pubbliche in favore della comunità senza alcun investimento economico da parte del Comune". Stefano De Biase