Nuovo Nido d'Infanzia "Margherita" a Poggio a Caiano, Inaugurazione il 4 Settembre

Un nuovo asilo nido a Poggio a Caiano dove i bambini parleranno in italiano e in inglese. Aprirà il 4 settembre in via San Francesco 2 la struttura che in questi giorni è stata inaugurata dal sindaco Riccardo Palandri (foto) e dall’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi. Si chiama nido d’infanzia "Margherita" e completa il percorso già offerto dal consorzio Co&So che prevede la scuola dell’infanzia Sacro Cuore e la scuola primaria Istituto Sacro Cuore, divenendo un polo della continuità da 1 ad 11 anni. La direttrice didattica Chiara Molli, e la pedagogista Paola Cecchi, sono disponibili a fornire informazioni e a far effettuare delle visite ai genitori (previa prenotazione a [email protected] oppure [email protected]). All’inaugurazione erano presenti anche Claudia Calafati, direttrice di Co&So, e Paola Cecchi, vice presidente e coordinatrice pedagogica della cooperativa "L’Abbaino". Palandri e Cataldi hanno espresso parole di apprezzamento per la qualità degli spazi e dell’offerta pedagogica ed educativa.