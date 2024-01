Nuovo elettrodotto in via di Morecci

Partiranno lunedì alle 9, i lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo in via Morecci all’altezza del civico 32. Nell’ambito dello stesso intervento sarà sistemato anche un armadio stradale per la gestione della linea elettrica. L’intervento è svolto da una ditta privata per conto della società E-Distribuzione. I lavori avranno una durata di circa tre settimane e proseguiranno fino alle 18 del prossimo 6 febbraio. Per consentire lo svolgimento del cantiere, nella zona saranno adottate modifiche alla circolazione ed entreranno in vigore limitazioni al traffico. In via Morecci, nel parcheggio davanti scuole, sul lato della cabina Enel, sarà vietato il transito ai pedoni e la sosta dei veicoli. La carreggiata stradale sarà ridotta e il limite di velocità consentito scenderà a 30 km orari.