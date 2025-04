Nuovi cantieri in arrivo. Disagi in via Matteotti e via Porta al Serraglio

Passata la Pasqua nuovi cantieri in arrivo con i conseguenti disagi per la viablità. Comincerà martedì 22 aprile l’intervento di manutenzione e risanamento stradale in via Matteotti, che proseguirà fino al 12 maggio. Con l’inizio dei lavori scatterà il senso unico nel tratto da piazza Stazione alla rotatoria con via Machiavelli e il Ponte alla Vittoria. Il traffico provieniente da piazza Stazione e diretto verso via Matteotti sarà di conseguenza deviato in via Buozzi e via Machiavelli. Sempre martedì partirà un cantiere per l’allaccio della fibra ottica tra via Luti e via Curtatone: fino a giovedì è previsto il senso unico in via Curtatone dall’incrocio con via Luti e via Meucci a via Oberdan. Il traffico proveniente da via Strozzi e diretto in via Luti sarà deviato in via Oberdan e via IV Novembre, eccetto gli autobus urbani ed extraurbani del servizio di trasporto pubblico che provengono da via Strozzi.

Lavori e limitazioni del traffico sono in arrivo anche in centro. Prosegue infatti l’intervento di rinnovo della rete idrica della zona di via Strozzi: sempre da martedì inizierà una fase delicata per la viabilità in via Porta al Serraglio, un asse viario importante del quale sarà impegnata per il cantiere prima la corsia sinistra (direzione via Cavallotti) e successivamente la corsia destra. Anche questa tranche di lavori a cura di Publiacqua rientra tra quelli finanziati dal Pnrr, necessari a rinnovare la rete idrica e ridurre le perdite sull’acquedotto, interventi che, oltra a via Strozzi, stanno interessando anche altre strade di prima importanza per Prato come ad esempio via Bologna, via Montalese, via Catani e via Pistoiese. Da martedì sulla corsia sinistra di via Porta al Serraglio per la svolta in via Cavallotti scatteranno il divieto di transito, anche per i pedoni (eccetto residenti e frontisti nel tratto di marciapiede interessato dai lavori), oltre al divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. Il traffico che proviene da piazza Ciardi e deve raggiungere via Cavallotti saranno deviati in via Protche, viale Galilei, via San Giorgio, via Pier Cironi, via Magnolfi e quindi via Cavallotti.

Infine, sempre per lavori di Publiacqua sulla rete idrica da martedì a giovedì scatterà il divieto di transito nel tratto di via Frascati tra via Carbonaia e via Sant’Jacopo. Il traffico diretto in via Sant’Jacopo o via del Ceppo Vecchio sarà deviato in via del Melograno, via de’ Puccetti e via Santa Chiara.