Nuove case popolari. Epp vince il bando: "Attenti alle necessità"

Montemurlo avrà nuovi alloggi popolari. Entra nella sua fase attuativa il bando per realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica che avrà una dotazione di 29,5 milioni di euro. E’ stata pubblicata la graduatoria che consentirà a otto comuni toscani, tra i quali appunto Montemurlo, di realizzare nuovi alloggi Erp sia mediante interventi di nuova costruzione nonché attraverso la demolizione e ricostruzione di quelli esistenti. "Essere arrivati primi in graduatoria conferma la grande capacità da parte dei nostri uffici di rispondere immediatamente alle opportunità di finanziamento che si presentano, tra l’altro con progetti di qualità - spiega la presidente di Epp, Marzia De Marzi -. L’ultimo finanziamento è anche la riprova della nostra attenzione alle necessità del territorio, che ha bisogno di un aumento di alloggi per rispondere alla crescente richiesta di case popolari". La misura, che rientra tra quelle previste dal Piano Casa regionale approvato a marzo 2024, permetterà di costruire circa 150 alloggi pubblici ed è finanziata con risorse del fondo sviluppo e coesione per l’importo di 10 milioni di euro, che arrivano a 29,5 grazie all’impiego di risorse regionali.

"Questo intervento – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - ha richiesto uno sforzo non indifferente per la Regione che ha voluto fortemente incrementare l’offerta di alloggi pubblici e dare una pur parziale risposta al crescente bisogno di accesso alla casa da parte delle fasce sociali più deboli. Il fabbisogno di case popolari è elevatissimo e anche per questo abbiamo deciso di cofinanziare il bando in maniera importante con risorse regionali". Un intervento importante vista la grande richiesta di alloggi: "La richiesta di case popolari - aggiunge l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli - è sempre molto elevata e la crisi abitativa rappresenta una priorità. Questa misura e l’impegno consistente della Regione sono un segnale importante".