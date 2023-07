Nuove aziende hi-tech nel distretto "Assumiamo giovani elettrotecnici"

Il distretto cresce e si innova con aziende uniche nel panorama italiano. È il caso di Coge, l’unico consorzio in Italia specializzato nella realizzazione di qualsiasi tipo di massetto - fino ad arrivare alla pavimentazione finita - su camion. L’azienda si trova a Montemurlo nella nuova zona industriale della frazione Popolesco, in un ambiente completamente rinnovato. Per evitare sprechi dei materiali o stoccaggi nei cantieri, come ad esempio nei centri storici dove gli spazi sono limitati, la Coge ha inventato un metodo di produzione dei massetti premiscelati direttamente su camion automatizzati con risparmio di tempo e di spazi di lavoro. "Nella nostra attività mettiamo al centro le esigenze di artigiani edili, imprese di costruzioni, architetti e ingegneri, che supportiamo in tutte le fasi di realizzazione. - spiega Vincenzo Puzzangara che gestisce l’azienda insieme al fratello Antonio -. Con oltre 30 anni di esperienza e per la tecnologia utilizzata, siamo professionisti nella produzione di massetti alleggeriti e massetti speciali pre-miscelati". L’azienda vanta l’utilizzo di materie prime riciclate per la costruzione, nel rispetto dell’ambiente . "Sono felice di aver conosciuto un’azienda che ha saputo portare un’importante innovazione nel settore della produzione dei massetti per l’edilizia - dice il sindaco -. La Coge è un altro esempio della diversificazione di attività che esiste nel distretto produttivo montemurlese. Un’azienda attenta all’ambiente e al risparmio delle risorse".E non è finita: a Montemurlo ha aperto Cba - Tech, la nuova divisione produttiva della Teleidea Impianti dei fratelli Andrea e Alberto Mugnaini, specializzata nella produzione di quadri elettrici industriali. La nuova azienda si trova in via Bari, 17 in un nuovo stabilimento di 500 metri quadrati, dove vengono progettati, realizzati e cablati i quadri elettrici industriali, un settore che sta conoscendo un sempre maggior sviluppo.

Con l’apertura della nuova divisione produttiva la Teleidea ha fatto nuove assunzioni ma continua a cercare personale da inserire in azienda:"Cerchiamo sia persone con esperienza che giovani diplomati degli istituti tecnici e professionale ad indirizzo elettrotecnica e automatizzazione da formare e quindi inserire in organico - spiega Andrea Mugnaini -. Il settore dell’automazione è in espansione e noi cerchiamo di crescere e di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti".

Silvia Bini