Nuove aule nello storico Noviziato. San Niccolò si allarga e chiede aiuto

Tra quelle mura si sono formate almeno 9 generazioni di pratesi. E con il 2023 il Conservatorio San Niccolò ha deciso di arrivare ad aprire l’anno scolastico 2024-25 con una razionalizzazione degli spazi educativi, recuperando l’ala del Noviziato, un edificio di oltre mille metri quadrati distribuiti su tre piani, in disuso da un secolo. Qui sorgeranno al pian terreno 4 aule per le materne, al primo e al secondo piano 5 aule per il liceo. Una riorganizzazione necessaria "per fornire nuovi spazi adeguati e dedicati ai diversi cicli formativi presenti - spiega Guido Giovannelli, presidente della Fondazione - Poi la crescita del numero di alunni ha spinto a fare questa scelta coraggiosa". L’investimento è di 3 milioni di euro; la progettazione del recupero e riqualificazione del Noviziato, approvata dalla Soprintendenza, è affidata allo studio associato Comes del professor Carlo Blasi, mentre i lavori sono eseguiti dalla pratese Piacenti spa. I nuovi ambienti scolastici saranno garantiti da un consolidamento strutturale, dotati di impianti di climatizzazione, mentre gli accessi saranno consentiti con ascensore, nuove scale e rampe. La Piacenti punterà anche alla conservazione delle finiture storiche, degli intonaci originali, degli affreschi, dei pavimenti, degli infissi e delle decorazioni antiche: la visita guidata di ieri ha consentito ai visitatori di fare un salto nel passato e di proiettarsi nel futuro di spazi ariosi, immersi nella bellezza e nella storia. Un impegno significativo per la Fondazione tanto che, partendo dal legame esistente tra la storia della città e quella di San Niccolò, fondato nel 1321 dal Cardinal Niccolò da Prato, lancia un appello alla città e non solo a sostenere il progetto. "E’ una modalità nuova per la nostra Fondazione - dice Giovannelli - che riteniamo la più adeguata a coinvolgere tutta la comunità e a restituire a Prato una parte significativa del suo patrimonio architettonico e artistico". La materna ed il liceo nel Noviziato avranno ingressi separati e gli spazi che lasceranno nel corpo centrale dell’immobile monastico saranno messi a disposizione delle medie e delle elementari. "Il progetto del Noviziato è ambizioso ma necessario per rispondere in modo concreto ed efficace all’esigenza educativa e formativa di una scuola moderna che, affondando le radici in secoli di storia, guarda al futuro", commenta la preside Mariella Carlotti.

La raccolta fondi sarebbe dovuta partire qualche mese fa, ma è stata posticipata per l’alluvione. Come aiutare San Niccolò? Basta visitare il sito internet www.sniccolo.it e seguire le indicazioni presenti in homepage e ancora seguire i profili social ufficiali del Conservatorio. È possibile donare tramite bonifico bancario e online con carte di credito e PayPal. Per le aziende, la Fondazione ha ideato specifiche opportunità di sostegno nell’ambito della responsabilità sociale di impresa. Le aziende possono scrivere all’indirizzo [email protected]. Le prime ad accogliere l’appello sono Buona spa società benefit e Levante srl.

Sara Bessi