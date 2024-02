Nuova segreteria della Uil scuola. Luigi Rocca alla guida di Prato

Al Circolo Matteotti si è svolto l’esecutivo regionale della Uil Scuola Rua Toscana. Ai lavori hanno partecipato il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè, il segretario generale Uil scuola Rua Toscana Carlo Romanelli, il segretario organizzativo nazionale Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo della Uil scuola nazionale.

Durante i lavori è stata deliberata la costituzione della nuova segreteria di Prato, la cui guida - come segretario - verrà assunta da Luigi Rocca, docente al Convitto Cicognini. Durante il suo intervento Fantappiè ha parlato dell’ondata di "privatizzazioni che è in atto in ogni settore, riducendo le risorse e aprendo le gare per far entrare i privati nella gestione di servizi pubblici". Su questa scia Fantappiè ha spiegato i motivi dell’ultima manifestazione in piazza Duomo a Firenze contro "la gestione della sanità e l’imposizione fiscale regionale". Infine Fantappiè ha concluso parlando dell’ipotesi, lanciata dal segretario generale nazionale Bombardieri, "di una legge sulla rappresentanza e rappresentatività, a maggior ragione vista la crescita di iscritti della Uil Toscana e della categoria".