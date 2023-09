Nuova sede a Seano: scuola di musica Ottava Nota a Poggio a Caiano

Sono in arrivo buone notizie per l’Ottava Nota. La scuola di musica di Poggio a Caiano, nata nel ‘94, è pronta a traslocare in una nuova sede. "Siamo felici di annunciare – spiega il presidente Andrea Tasselli – che abbiamo a disposizione l’ex scuola dell’ infanzia delle Suore Mantellate Serve di Maria di Seano. Abbiamo stipulato un contratto di comodato gratuito per quattro anni, rinnovabile poi di anno in anno". La scuola era stata costretta a trasferirsi alla primaria Lorenzo Il Magnifico di Poggio a Caiano, a causa dei lavori in corso alla Filippo Mazzei.

"L’ amministrazione – continua Tasselli – ci aveva concesso due aule dal lunedì al venerdì dalle 17,30 e il sabato mattina. Era un orario che non veniva incontro alle esigenze della scuola, per questo abbiamo iniziato a guardarci intorno e siamo molto soddisfatti della soluzione trovata". L’ edificio, situato in piazza San Pietro a Seano, è una struttura di 850 metri quadrati, con un giardino di 500. "Adesso stiamo effettuando dei piccoli lavori di manutenzione – spiega il direttore artistico della scuola, Alessandro Bernardi –, pulizie ed imbiancatura. Contiamo di iniziare i nuovi corsi lunedì 2 ottobre". Dopo anni di crisi, iniziati durante il periodo del Covid, l’augurio è quello di incrementare il numero degli iscritti.

"Oggi contiamo 220 alunni che, per un’ associazione come la nostra, sono troppo pochi. L’ obiettivo è quello di tornare ad averne circa 300-350 e ricominciare anche con i corsi estivi". Ma la scuola continuerà ad esistere anche a Poggio dove è nata. "La nostra intenzione – conclude Bernardi – è di proseguire le lezioni anche alla primaria".

Caterina Cappellini