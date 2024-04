Nuoto, targa a Sansone. Ma ora il sogno è Parigi

Un campione internazionale di nuoto premiato a Poggio a Caiano. Molti non lo sanno ma a Poggio vive Gianmarco Sansone, 24 anni, che, il 18 febbraio scorso, ai mondiali di nuoto a Doha ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mista maschile insieme a Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi e Alessandro Miresi.

Inoltre, nel 2023, Sansone – che detiene il record regionale in Toscana sulla distanza dei 100 metri farfalla – ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri farfalla ai campionati italiani e poi è stato convocato ai mondiali di Doha. "Come prima cosa – ha detto il sindaco di Poggio Riccardo Palandri – sono contento per i risultati di Gianmarco. Non capita tutti i giorni di avere davvero un giovane che ha già questo palmares. Poggio si arricchisce di un nuovo personaggio che, insieme agli altri nei vari ambiti, dà lustro alla nostra cittadina". Per l’assessore allo sport Piero Baroncelli, quella di Gianmarco è una storia fatta amore per il nuoto: "Vedere il sorriso di questo ragazzo che da pochi giorni festeggiato 24 anni riempie il cuore. Lo sport è anche fatica, tanti allenamenti, di una parte di vita privata messa da parte ma che poi premia per tutto l’impegno profuso".

Il nuotatore 24enne è stato ricevuto dal sindaco, dagli assessori Baroncelli e Mastropieri i quali oltre a congratularsi l’hanno omaggiato con una medaglia e una pergamena.

Ora il sogno di Sansone sono le olimpiadi di Parigi e a giugno lo aspetta a Roma il trofeo Settecolli dove per qualificarsi alla competizione olimpica nei 100 metri delfino, il tempo a cui arrivare è di 51.2 (quello con cui a Doha si vinceva l’oro).