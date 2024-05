Gocce di speranza dopo il disastro

Sei mesi. Tanti ne sono passati dal disastro dell’alluvione. Vi abbiamo raccontato, allora, lacrime e disperazione. Perché era così. Perché il fango e l’acqua si sono ritagliati spazio ovunque: nelle abitazioni, nelle strade, nelle aziende. Vi abbiamo raccontato in quei giorni anche di tanti imprenditori che con l’aiuto dei dipendenti si sono infilati gli stivali. Aiutarsi da soli, prima di tutto: c’era da riaprire. Sono state moltissime le storie di resilienza fiorite quando la disperazione velava gli occhi di tanti. E anche la rabbia. Ma la voglia di rimettersi in piedi ha vinto. E così, in attesa dei ristori che vadano ad aiutare le aziende che da sole hanno fatto fronte a danni enormi, vi raccontiamo l’ennesima storia di rivincita. E di speranza.