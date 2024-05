Lega, ecco chi ha vinto il ‘concorso’

Si chiama Carlo Andrea Pozzi, ha 55 anni ed è probabilmente il primo candidato alle elezioni scelto per concorso. Pozzi ha vinto l’iniziativa del Carroccio pratese, "Proponi e Vinci", un concorso pensato per incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica e sociale della città. Pozzi, si legge in una nota del partito di Salvini, ha accettato la candidatura al consiglio comunale nella lista della Lega. "La sua proposta innovativa e si è distinta tra numerose idee, alcune interessanti, dimostrando un chiaro impegno per il miglioramento della comunità. Dopo un colloquio con i nostri membri – spiegano dalla Lega – ha deciso non soltanto di correre come indipendente, ma anche di iscriversi al partito, condividendone pienamente i valori e gli obiettivi".

Carlo Andrea Pozzi abita nel centro storico di Prato dal 2003, lavora nel campo della formazione, è appassionato d’auto d’epoca e di sci, è sposato e non ha figli. La sua proposta? L’introduzione di una "carta del residente", a un costo all’anno da valutare nel dettaglio, che permetterà di accedere gratis ai musei, di visitare le mostre temporanee con una riduzione del 50%, uno sconto sempre del 50% delle tariffe dei parcheggi comunali, la gratuità di tutti i parcheggi nelle giornate di domenica e il permesso gratuito nell’area di residenza. "Quando ho visto il post della Lega su Facebook ho risposto. Non immaginavo che questa decisione spontanea avrebbe portato a tanto", spiega il candidato consigliere. "Siamo fieri di accogliere Carlo Andrea Pozzi nelle nostre fila e anticipiamo con entusiasmo il suo contributo, sicuri che il suo impegno e la sua visione forniranno apporti significativi e positivi per la nostra comunità", le parole del segretario provinciale Daniele Spada.