Elettrostimolazioni impossibili, macchinario ko

prato

Si chiama Ives, elettrostimolazione intravescicale, è un trattamento che viene effettuato nei pazienti che hanno problemi alla vescica. Postumi di intervento, patologie tumorali, malattie del sistema nervoso. Si tratta di più trattamenti da eseguire in ospedale con un tecnica mini-invasiva. Peccato che da oltre due mesi non sia possibile prenotare le prestazioni a Careggi, dove per la Toscana, tramite l’Asl, vengono effettuati gli interventi in regime pubblico. Il problema? Il macchinario con il quale si esegue l’elettrostimolazione è rotto. E così i pazienti che chiamano per essere messi in lista, dallo scorso marzo si sentono dire che non c’è una data certa per gli appuntamenti a causa del guasto che impedisce di effettuare gli interventi.

"Ho chiamato più volte il reparto Neuro-Urologia di Careggi e mi hanno sempre detto che il macchinario è rotto e che non sanno quando sarà possibile eseguire le prestazioni", racconta una giovane donna di 44 anni che ha subito un delicato intervento per asportare un tumore alle ovaie e che adesso dovrebbe sottoporsi a prestazioni di elettrostimolazione intravescicale.

"Sentirsi dire che il macchinario è rotto già non è molto confortante, oltrettutto non avere nemmeno alcuna certezza sui tempi che serviranno per sistemarlo è ancora più frustrante - spiega la donna -. In regime pubblico mi hanno detto di rivolgermi al Cto nonostante non abiti a Firenze perché questi trattamenti non vengono effettuati in tutti gli ospedali, privatamente si tratta di spese che non posso sostenere e anche pensare di andare fuori regione diventerebbe un disagio davvero enorme visto che è necessario un ricovero in day hospital e si tratta di almeno dieci prestazioni".

Se al disagio delle malattie si aggiunge anche quello legato alla mancanza di certezze, come in questo caso, i percorsi di cura possono davvero trasformarsi in salite.