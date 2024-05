Preso il pusher del centro storico. Nascondeva più di tre chili di droga

Fermato con oltre tre chili di hashish e arrestato. Continua l’attività di contrasto delle forze dell’ordine sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta a portare a termine l’operazione è stata la squadra mobile della Questura di Prato. L’attività investigativa della squadra mobile con la predisposizione di mirati e discreti servizi di osservazione e controllo, ha permesso di risalire al verosimile coinvolgimento in traffici illeciti di venticinquenne italiano,

residente a Prato, incensurato, e di sequestrare nel corso di una perquisizione domiciliare, stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa tre chili e mezzo.

L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo e con il sequestro della ingente quantità di droga.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’indagine si è definitivamente conclusa mercoledì scorso quando gli investigatori, effettuando attività di pedinamento nei confronti di un uomo tenuto sotto controllo in quanto sospettato di essere dedito, soprattutto in centro storico, allo spaccio di sostanze stupefacenti, seguivano i suoi spostamenti intercettandolo nei pressi dell’abitazione della madre.

Gli agenti hanno così proceduto al controllo fermandolo per strada nel quartiere del Soccorso. Il fermato è stato identificato per un cittadino italiano di 24 anni, fino ad allora incensurato. E’ stato subito perquisito, poi il controllo è proseguito nell’abitazione dove è domiciliato.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ben 320 involucri di forma ovoidale contenente sostanza stupefacente di tipo hashish dal peso complessivo di circa 3,5 chili, droga destinata verosimilmente al mercato dello spaccio locale.

Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Questura dove è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Si tratta dell’ennesima operazione portata a termine dalla polizia, come dalle altre forze dell’ordine, che conferma come la presenza e la circolazione delle droghe in città sia ancora a un livello elevato.