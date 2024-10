Nucci Lab, boom di prenotazioni per il Salone del Gusto pratese

Prato, 15 ottobre 2024 - Si va verso il tutto esaurito per la prima edizione di "Nucci Lab – Salone del gusto", lo spazio espositivo gastronomico che mette in vetrina l'innovazione, la ricerca e il confronto nel settore food. Per l'evento in programma a Montemurlo, lunedì 21 ottobre, dalle 18 alle 22, all'Hotel I Vivai nello spazio del ristorante, c'è stato un vero e proprio boom di prenotazioni, tanto che sono rimasti a disposizione solo gli ultimi posti. Ricordiamo che a promuovere la manifestazione è l'azienda pratese Lp Nucci, che si occupa da tre generazioni di vendita all’ingrosso di generi alimentari (freschi e ambiente), operando nel settore dal 1970. Il salone è stato immaginato per fare scoprire le più recenti creazioni culinarie, ma anche abbinamenti innovativi, così da proporre sul mercato gastronomico nuovi prodotti di qualità. Un evento gratuito, riservato agli imprenditori (partite iva, aziende, operatori del settore alimentare, titolari di imprese interessati alle ceste natalizie, buyers), che vedrà la presenza degli stand di Flamigni, Tutto Gusto e Sanchez Alcaraz, Riso Gallo, Delverde e Naked Noodle, Salumi Mannori, Pastificio La Fiorita, Gastronomia Toscana, e Professionisti Connessi.

Ma cosa aspettarsi di trovare al Nucci Lab? Il primo stand dopo l'ingresso è quello di Delverde e Naked: il primo è un pastificio abruzzese, il cui stabilimento si trova ai piedi della Majella, che fa pasta genuina e di altissima qualità, per il quale Lp Nucci ha l'esclusiva per la distribuzione su Prato, Firenze e Pistoia. In esposizione avrà anche un bauletto delizia di pasta da 5 chili. Naked è sempre prodotto da Delverde e produce noodles. A seguire c'è Tutto Gusto che produce creme e verdure in latta o vetro per il settore della ristorazione. Un esempio? Le creme di zucca, le melanzane grigliate, i peperoni sottolio, le cipolline. Ed esporrà la linea di creme e brodi pronti, in gel, con riuscita altissima, usando anche solo acqua fredda. Un prodotto quest'ultimo che potrà dare grande mano a tutti i cuochi del settore ristorazione. Tutto Gusto mostrerà anche la linea di creme spalmabili abbinate con il panettone demi-sel di Flamigni e gli affettati di Sanchez Alcaraz. Quest'ultima è un'azienda spagnola che importa in Italia il prosciutto Pata Negra, che sarà proposto tagliato al coltello. Poi ci sarà la maletin, cioè la valigetta regalo del Pata Negra pre-affettato, e ancora il prosciutto Serrano, e il Cebo iberico. Si continua con lo stand di Riso Gallo che esporrà il riso “Carnaroli riserva del fondatore”, cioè una selezione di un chicco su tre (si posiziona nella fascia alta dei risi per risotti), e il 'Riso Rosa' integrale, illustrandone le modalità di come si prepara per primi, insalatone e dolci. Nello stand ci sarà anche uno showcooking su come impiegare il prodotto.

Altro stand è quello del Salumificio Mannori, eccellenza territoriale, che farà assaggiare i suoi prodotti fra cui la Mortadella di Prato Igp, la capocchia, i fegatelli, i ciccioli, la porchettina, l'arista arrosto e salumi vari. A Nucci Lab ci sarà anche lo stand de La Fiorita, pastificio de la Rufina che effettuerà una degustazione di pasta ripiena fatta a mano, con gastronomia sartoriale. Stiamo parlando di un prodotto su misura, con forma e ripieno realizzati in base alle richieste degli acquirenti. Il piano terra termina con lo stand di Flamigni, azienda di Forlì, storica produttrice di panettoni, che presenterà il panettone demi-sel prodotto col burro della Normandia, uno dei più rinomati al mondo fra quelli salati. Poi ci sarà il panettone magnum da 5 chili, ideale per eventi, e verrà effettuata anche la scuola di taglio, così il cliente che lo acquista saprà anche come servirlo e sporzionarlo nel migliore dei modi, evitando sprechi. Sempre da Flamigni in esposizione pure la valigetta auguri, con panettone e bottiglia.

Al piano cantina il salone del gusto continua due stand. Gastronomia Toscana farà degustare i piatti pronti di gastronomia, soprattutto quelli porzionati, offrendo alle aziende un prodotto di qualità a prezzi concorrenziali. E poi lo stand di Professionisti Connessi, un team di avvocati, ingegneri, geometri, responsabili della sicurezza e marketing, che possono fornire un servizio di supporto a 360 gradi alle imprese. Infine Il Forno Di Vittoria offrirà ai visitatori presenti le sue basi di pinsa pronte che verranno riscaldate e servite. “Siamo di fronte a una vetrina di dialogo, confronto e innovazione, per presentare nuovi prodotti da immettere sul mercato gastronomico – spiega l'organizzatore, Alberto Marmocchi - Un evento che mette in vetrina anche alcune eccellenze del territorio pratese e toscano, e che sta avendo grande richiamo su scala nazionale. Voglio anche ricordare che i prodotti assaggiati non potranno essere acquistati sul posto, ma ordinati tramite gli agenti di vendita, con consegne nei giorni immediatamente successivi all'evento”. L'ingresso è gratuito ma su prenotazione attraverso la piattaforma EventBrite. Ci sarà anche un servizio di guardaroba e di bar a cura de I Vivai. Per informazioni sulla manifestazione visitare il sito: www.lpnucci.it/lab2024 oppure mandare una mail all'indirizzo: [email protected].