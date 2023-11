Novembre al Garibaldi. Si parte da Gaber il film da non perdere. Ecco gli appuntamenti

Parte la stagione autunnale de Il Garibaldi, tra cinema e spettacoli. Da non perdere l’appuntamento di lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre: sul grande schermo "Io, noi e Gaber", docufilm di Riccardo Miliani sul grande artista, nel ventennale della sua scomparsa. In entrambe le date doppia proiezione alle 17.30 e alle 20.30. E’ un ritratto vivido del "Signor G", protagonista di una delle pagine più preziose della storia culturale del nostro Paese, genio libero e artista indimenticabile. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi cari a Gaber, il documentario è un viaggio esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica: dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio artistico e surreale con l’amico Jannacci agli iconici duetti con Mina, alle canzoni con Maria Monti, dagli anni della popolarità televisiva al teatro, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, piena espressione del suo impegno politico e culturale.

Milani racconta Gaber attraverso il proprio ricordo, quello della figlia Dalia e delle persone storicamente a lui più vicine, ma anche con le testimonianze di colleghi e artisti, una alleria di personaggi tra i quali Massimo Bernardini, Pier Luigi Bersani, Claudio Bisio, Mario Capanna, Jovanotti, Ombretta Colli, Ivano Fossati, Ricky Gianco, Lorenzo, Roberto e Sandro Luporini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Giulio Rapetti - Mogol, Michele Serra. "Raccontare o Gaber - dice Milani – è stato soprattutto un modo per ringraziarlo per tutto quello che nei decenni mi ha dato e, soprattutto, ha dato a tutti noi. E’ stata una voce importante, anticipando tutto quello che in questi decenni si è avverato, prevedendo che l’ideologia del mercato avrebbe schiacciato tutte le altre, segnando una disperata continuità tra lui e Pier Paolo Pasolini. Tra le rarissime certezze della vita – conclude –, ce n’è sicuramente una: Gaber ci serve ancora e ci serve adesso". Aggiunge Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber: "Un film realizzato con grande passione, rispetto e ammirazione per Gaber, come se fosse in qualche modo sempre presente – aggiunge Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber - un lavoro che speriamo resti a disposizione di tutti per sempre, come i film classici".

Fra gli altri appuntamenti in programma a Il Garibaldi nella prima metà di novembre c’è da rucordare che l’incontro con Paolo Crepet di mercoledì 8 novembre è sold out, ci sono invece biglietti per lo spettacolo "Cono o coppetta" di Ginevra Fenyes, comica fiorentina di 27 anni, forte di 300mila followers su Instagra la serea del 9 novembre. Sabato 11 novembre alle 19.30 e alle 21.30 nuovo appuntamento con Candlelight, i concerti a lume di candela, con il doppio tributo a Ludovico Einaudi e ai Queen. Giovedì 16 novembre alle 21.15 Monica Menzogni e Massimo Bertacci saranno protagonisti dello spettacolo "Note di stelle", che unisce l’astronomia e la musica.