Notte di scienza con la "Parsec"

Si è aperta a villa Guicciardini l’annata 2024-2025 del Lions club castello dell’Imperatore presieduto da Amalia Viscanti. Ospite la scienziata pratese Antonella Fioravanti, presidente della Fondazione Parsec, l’ente che gestisce il Museo di scienza planetarie (nella foto Amalia Viscanti e Antonella Fioravanti). Fioravanti ha presentato i progetti di ricerca e divulgazione scientifica a favore del museo, un punto di riferimento internazionale per la ricerca scientifica e vera eccellenza del territorio.

E’ infatti, l’unico museo in Italia completamente dedicato alle scienze planetarie che attraverso meteoriti, rocce e minerali in esposizione, offre ai visitatori di compiere un viaggio alla scoperta della terra e del sistema solare. Per dare un segno concreto di sostegno ai progetti presentati, si è svolta una raccolta fondi con la collaborazione del marchio Pineider Firenze. E‘ stata una raccolta generosa di 3.600 euro che saranno destinati ai progetti di divulgazione e ricerca scientifica illustrati dalla ricercatrice Fioravanti.

La presidente Viscanti ha sottolineato: "È un grande onore dare inizio a questa nuova annata con un evento che unisce solidarietà, cultura e impegno civico in linea con il tema della mia presidenza: ‘Arte, scienza, cultura’. Con il supporto dei nostri partner, delle istituzioni e di tutta la comunità, porteremo avanti progetti importanti".

Pagina a cura di Marilena Chiti