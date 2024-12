Notte di San Silvestro. Party diffuso in centro

Ultimo dell’anno in centro senza un artista o un gruppo di richiamo, ma un party diffuso dal titolo "Live Music - Capodanno a Prato" organizzato dal Comune e curato dalla società Beer on the road: ci saranno piccoli concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini, attraverso generi e stili musicali diversi tra loro. Il cuore della città sarà diviso in quattro macroaree (corrispondenti agli assi storici dei quartieri cittadini), ognuna dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila.

Gli amanti della musica dei magnifici ‘70 potranno ballare in via Settesoldi con la selezione scelta da Gigi deejay from Gate29, mentre in via Pugliesi si esibirà la Fun Cool Band. Gli anni ‘80 saranno protagonisti nel Corso Mazzoni con il dj set di Fabrizio Pinelli dj e in piazzetta Buonamici con i Planet Rebel Party 80. Proseguendo in questo viaggio nella musica si arriva agli anni ‘90 con in via Santo Stefano la Alta Infedeltà band e in via Santa Trinità Antony Dj. Per finire gli anni 2000 saranno di scena in piazza del Comune grazie a Luca Di Venere Dj e Alexander Lok from Gate29.

Oltre a questi punti fissi ci sarà poi, per le strade del centro, la street band itinerante Camillocromno of course. Ma San Silvestro è una festa anche per i più piccoli e piazza Santa Maria in Castello sarà dedicata a loro con truccabimbi. E per chi ama l’astrologia ci sarà Nilo Astrologo Girovago. L’ingresso è libero.

Dopo la mezzanotte la festa continuerà nei locali del centro storico che hanno aderito all’iniziativa: Ozne Pub, Gradisca 1973, La Cova, Wallace Pub, Ragiona Manduco Ergo Sum, La Taverna dell’Orco, Bartat Squisio, Murà, Locanda del Terzo Tempo, Che T’o Dico A Fa, Le Barrique, Il Sindaco, In Piazzetta Food & Drink, Camelot 3.0 e Voglia E’Turnà.