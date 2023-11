Note di stelle a Il Garibaldi. Officina: torna ex Temporaneo. Il "Bignamino" a La Baracca

Riaprono per fortuna i teatri dopo le chiusure imposte dalle ordinanze del Comune in seguito al maltempo. Ed è proprio legata all’alluvione l’iniziativa di Massimo Bertacci e Monica Menzogni (foto), protagonisti di "Note di stelle", lo spettacolo che si terrà a Il Garibaldi domani alle 21: l’incasso della serata sarà devoluto al Comitato Pro Emergenze di Prato per aiutare le famiglie colpite. "Note di stelle" è uno spettacolo innovativo che unisce l’astronomia e la musica. Il connubio tra il fascino delle stelle raccontate da Monica Menzogni, che da anni si occupa di divulgazione dell’astronomia a Prato, supportato da immagini e filmati. Le canzoni "senza tempo" interpretate da Massimo Bertacci, la magia del sax di Cris Pacini. Un cast tutto pratese che accompagnerà il pubblico in un viaggio dell’uomo che ammira il cielo. Biglietti su Ticketone.it.

Riparte la programmazione anche a Officina Giovani, con la rassegna Ex-Temporaneo dedicata alle produzioni teatrali indipendenti. Komorebi, lo spettacolo del debutto annullato il 10 novembre, andrà in scena il 7 dicembre, mentre venerdì alle 21 sarà la volta della compagnia Collettivo lunAzione con Il Colloquio, Premio Scenario Periferie 2019, Premio Fersen alla Regia 2021 e finalista In-Box 2021. Lo spettacolo è frutto di una serie di interviste a donne che frequentano il carcere di Poggioreale per i colloqui periodici con i detenuti. Tre donne, fra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri e, in qualche modo, condividono e si fanno carico della loro reclusione: una realtà dolorosa e ingombrante da un lato e, per contro, una vita altra, sognata, necessaria, negata.

Al Teatro La Baracca di Casale sabato alle 21.15 andrà in scena "Il bignamino delle donne", di e con Maila Ermini. Racconta - teatralmente - la storia completa delle donne, dalla prima donna fino alla contemporaneità. Uno spettacolo comico sulle verità ma anche i luoghi comuni, i pregiudizi, le false credenze e le mitologie di genere. Un "classico" comico de La Baracca. Per prenotare: [email protected]; telefono 348 704 6645. Infine, da ricordare due spettacoli di danza. Al Fabbricone fino a domenica Cecità di Virgilio Sieni (feriali 20.25, sabato 19.30, domenica 16.30) ispirato al romanzo omonimo di Saramago: un lavoro che accende la ricerca sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità del gesto. Al Politeama domani sera alle 21 Ballade è il ritratto di due generazioni in punta di piedi, fra Chopin e i Cccp, un viaggio musicale fra epoche diverse.