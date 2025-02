Non è solo l’8 marzo. Festa della donna:. Oltre quaranta iniziative. Il lavoro in primo piano

Un cartellone vivace per la Giornata internazionale dei diritti delle donne con oltre quaranta iniziative e altrettante associazioni in campo assieme ai Comune, alla Provincia, agli enti del terzo settore. E’ il risultato di un lavoro di rete e di impegno che va oltre la ricorrenza dell’8 marzo. Il programma presentato ieri in Comune dall’assessora alle pari opportunità Maria Logli con l’intervento della sindaca Ilaria Bugetti e la presenza di tutti gli attori coinvolti, racconta le battaglie, i successi e le fatiche delle donne, ma anche quanto ancora ci sia da fare per l’affermazione dei diritti.

In primo piano il lavoro, la scuola e giovani. Fra i tanti appuntamenti il primo è domani alle 16.30 alla Camera del Lavoro in sala Fattori, a cura di Cgil si terrà il talk "Dalla parte delle donne: il prezioso mestiere di cura della levatrice, quale eredità?"; domenica 2 marzo alle 16 a Prisma Lab, ci sarà il convegno "Le donne nel distretto tessile pratese" a cura Fidapa–BPW Italy, sezione Prato. Approfondimento su lavoratrici dipendenti, imprenditrici e artigiane che hanno dato il loro contributo di lavoro e creatività alla costruzione del distretto. Sabato 8 marzo, il giorno della festa, alle 17 alla Scuola Verdi il Concerto "O’ Dulcinée" interpretato dal basso Salvatore Massei con Nicola Mottaran al pianoforte; alle 15.30 in piazza delle Carceri "Celebrando la donna nella piazza dei bambini", con Riciclidea. Martedì 11 marzo alle 15 in Comune premio di riconoscimento "Donne e sport, la lunga strada verso la parità", a cura del Soroptimist club Prato per rendere omaggio alle giovani atlete della città.

Studenti protagonisti giovedì 13 marzo alle 9 per una camminata nelle vie del centro e flash mob organizzato dall’ufficio scolastico Ambito Prato in collaborazione con il Comune, mentre alle 17 in Camera di commercio, XI edizione del "Premio Margherita Bandini Datini per l’imprenditoria femminile" a cura dei coordinamenti imprenditoria femminile di Confartigianato, Cna, Confesercenti e Confcommercio. Ospite Antonella Fioravanti, scienziata e presidente di Fondazione Parsec.

ma. chi.