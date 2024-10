“Non c’è due senza te!”, due appuntamenti a Prato e a Montemurlo

Prato, 10 ottobre 2024 - Sabato 12 ottobre Admo Regione Toscana odv organizza "Non c'è due senza te!" allo scopo di sensibilizzare la popolazione alla donazione delle cellule staminali emopoietiche, a Prato in piazza del Comune e a Montemurlo al Parco cittadino dalle 10 alle 18. In queste postazioni, oltre a ricevere informazioni, sarà possibile per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 35 anni e di peso superiore ai 50 kg, iscriversi al Registro italiano dei donatori di midollo osseo facendo la tipizzazione salivare. L'iscrizione all'Ibmdr consentirà loro, in caso di compatibilità, di poter salvare chi, malato di leucemia o di altra grave patologia del sangue, ha come ultima possibilità di salvezza il trapianto di cellule staminali emopoietiche. Entrambe le manifestazioni sono dedicate a Lorenzo, un giovane di Montemurlo morto di leucemia la scorsa primavera. Le due iniziative, che vedranno la partecipazione di Avis, dei gruppi Fratres e della Misericordia, si concluderanno la sera con una cena a base di hamburger e musica organizzata dalla Misericordia di Montemurlo nei propri giardini alle 19:30. Il ricavato sarà devoluto a Admo Toscana. "Non c'è due senza te!" fa parte degli eventi della campagna "Match It Now!" promossa in tutta Italia dal Ministero della Salute, dall'Ibmdr dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti.