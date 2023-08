No ai telefonini mentre si guida Scattano le multe da 165 euro

Guida con il cellulare in mano e assicurazione scaduta. Sono infrazioni che costeranno care a due automobilisti fermati dalla polizia municipale di Poggio a Caiano ha effettuato un posto di controllo nell’ambito della tutela della sicurezza stradale in via Pratese e in via Lorenzo il Magnifico.

L’attività del primo di agosto era proprio finalizzata al contrasto della guida con telefono cellulare. E questo mese anche se le strade sono meno trafficate, i controlli ci sono sul territorio. Durante il servizio sono stati sanzionati due conducenti per utilizzo di cellulare in maniera impropria, ovvero senza vivavoce o bluetooth: i due (uno residente a Vinci e l’altro a Prato) mentre erano alla guida del loro mezzo con una mano tenevano in mano il telefonino.

A entrambi sono stati decurtati cinque punti dalla patente e a loro carico è stata elevata una sanzione di 165 euro.

"Se la violazione dell’articolo 173 del codice della strada dovesse essere ricommessa nell’arco di un biennio dal giorno della prima violazione scatterebbe anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi – spiega il comandante della polizia municipale di Poggio Matteo Maria Berti – e uno dei due conducenti oltre ad aver commesso questa infrazione è stato anche sanzionato pesantemente per la violazione dell’articolo 193 del codice della strada poiché guidava il veicolo senza assicurazione, risultata scaduta il 10 marzo 2023".

La sanzione intera è di 866 euro con misura cautelare del sequestro ai fini della confisca. Anche in questo caso la violazione ha comportato la decurtazione di 5 punti sulla patente.

"Le tre violazioni – conclude Berti - hanno comportato un ammontare di circa 1200 euro e punito azioni fortemente pericolose per il verificarsi della sinistrosità che è obiettivo primario dell’amministrazione comunale e della polizia municipale contrastare quotidianamente".

Guidare un mezzo mentre si telefona – senza vivavoce o bluetooth – oppure mentre si scrive un messaggio con lo smartphone è molto pericoloso. Secondo una recente indagine del ministero dei trasporti, il 15% degli incidenti è figlio della distrazione dovuta alle chat e ai whatsapp. Inviare sms riduce i tempi di reazione nella stessa misura di quattro birre in un’ora. Una pessima abitudine molto diffusa che non accenna a ridursi e che, anzi, aumenta il rischio di collisioni fino al 63% per i neopatentati.