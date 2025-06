"Niente curricula sul sito comunale". L’interrogazione

Un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti riguardo alla mancata pubblicazione dei curriculum degli organi amministrativi sul sito ufficiale del nostro Comune. A presentarla Lorenzo Santi, capogruppo Ripartiamo Cantagallo. "Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (articolo 14), le pubbliche amministrazioni – ricorda – hanno l’obbligo di pubblicare i curriculum vitae dei membri degli organi di indirizzo politico e degli incarichi di vertice. Questo è un aspetto fondamentale per garantire una gestione amministrativa trasparente e per permettere ai cittadini di valutare le competenze e le esperienze di chi prende decisioni cruciali per la nostra comunità".

Nonostante l’obbligo normativo, è la riflessione di Santi, "il sito web del Comune non risulta aggiornato in merito a queste informazioni. La mancata pubblicazione dei curriculum rappresenta una violazione del principio di trasparenza e un ostacolo alla partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa locale".

L’auspicio di Santi è che l’amministrazione comunale "prenda seriamente in considerazione questa richiesta e avvii quanto prima un percorso di aggiornamento del sito web, rendendo pubbliche le informazioni relative alle competenze e alle esperienze dei membri degli organi amministrativi. Restiamo in attesa di una risposta da parte dell’amministrazione – conclude il capogruppo di Ripartiamo Cantagallo – e siamo pronti a continuare a vigilare per il bene della nostra comunità".