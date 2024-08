Nidi gratis avanti tutta. Benefit per 53 famiglie

Nidi gratis, a Carmignano potranno usufruire di questo contributo ben 53 famiglie. È stato approvato l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi al fondo regionale e una sola domanda non è stata accolta. Questa misura, varata dalla Regione, permette l’abbattimento della retta per la frequenza delle bambine e dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi). Il Comune di Carmignano riceverà dalla Regione la somma totale di 197.384 euro per l’anno educativo 2024/2025. I beneficiari saranno le famiglie i cui bambini frequentano i nidi accreditati col Comune: “Il Paese dei Balocchi“ (gestito da Il Paese dei balocchi); “Il Tulipano“ (gestito dalla cooperativa Faà di Bruno) e “Il Sole e la Nuvola“ (gestito da Arci comitato territoriale di Prato).

È terminata invece l’attività dell’asilo nido “La casa dei Lillà“, nato circa 10 anni fa negli spazi della Misericordia di Carmignano in quanto la cooperativa Le Ginestre è stata messa in liquidazione. Le educatrici salutarono a fine luglio genitori e bambini sulla pagina social dell’asilo. La decisione ha suscitato molta amarezza fra i genitori. Infine, un contributo integrativo della Regione Toscana di 2.296 euro è stato assegnato alla Coop Sociale “Faa’ di Bruno” di Bagno a Ripoli, riferito ancora all’anno educativo 2023/202, per il sostegno della scuola dell’Infanzia paritaria “Il Girasole”.