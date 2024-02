Niccoli: "È in atto la rivincita del 33 giri sul digitale"

Il negozio Niccoli è una istituzione a Prato dove vende dischi di musica dal 1925.

La sua attività hauna lunga storia. È sempre stata della vostra famiglia?

"Il negozio è stato aperto da mio nonno Raffaello che, all’epoca, vendeva strumenti musicali e si occupava anche delle riparazioni. Poi mio padre ha cominciato a vendere i dischi quando l’industria musicale era ben diversa da quella odierna".

Perché ha voluto continuare questa carriera?

"Una sola parola: passione. La musica è arte, è cultura. È vero che io sono anche un venditore, ma mio padre mi ha insegnato che l’obiettivo dev’essere la soddisfazione di un cliente".

Cosa la porta nel 2024 a vendere ancora dischi nonostante le piattaforme digitali con musica gratuita? "Quando un autore pubblica un album di canzoni, questo è un po’ come un racconto suddiviso in capitoli. Non leggeresti mai alcuni capitoli per poi saltarne altri".

Ci sono appassionati che preferiscono gli LP?

"Sì, si sta ampliando il pubblico di chi vuole ascoltare musica attraverso un impianto stereo, partendo quindi dal vinile. È un’esperienza d’ascolto certamente migliore rispetto ai diffusori di un cellulare.

Cosa ne pensa delle attuali piattaforme?

"Personalmente apprezzo su un buon impianto audio, musica jazz, rock e la classica".